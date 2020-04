Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Herner Straße (Höhe Hausnummer 9) geparkten weißen Mercedes CLK an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1000 Euro.

Bottrop

Donnerstag, in der Zeit von 16.15 bis 17 Uhr, kam es auf der Blumenstraße zu einen Unfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten silberfarbenen C-Klasse Mercedes an und flüchtete.

Gladbeck

Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf der Ulmenstraße und wollte im weiteren Verlauf in die Horster Straße abbiegen. Aufgrund der Verkehrssituation musste sie im Einmündungsbereich stehen bleiben. Ein bislang unbekanntes Mädchen auf einem Fahrrad fuhr auf dem Fahrradweg und fuhr gegen die Beifahrerseite des Autos. Durch den Zusammenprall stürzte das Mädchen. Die 60-Jährige stieg aus und half dem Mädchen. Dieses stieg auf ihr Fahrrad und fuhr weg. Bei dem Unfall entstand 3000 Euro Sachschaden. Das Mädchen war 10 bis 12 Jahre alt und hatte langes braunes zu einem Pferdeschwanz gebundes Haar.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop und Gladbeck) und Herten (für die Stadt Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

