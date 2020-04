Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Straßenraub am Marler Stern

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 14.50 Uhr, bedrohten zwei unbekannte Männer einen 18-jährigen Marler an einem Treppenaufgang am "Laubfrosch-Wohnhaus". Sie drängten ihn dann in Richtung des Parkdeckes am Marler Stern. Hier nahmen sie ihm seinen Airpod und Zigaretten ab und gingen in unbekannte Richtung weg. Der Geschädigte beschreibt die Täter wie folgt: Der erste war etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte eine braune Augenfarbe und schwarze Haare. Er trug eine schwarze Adidas-Jacke mit weißen Streifen und eine schwarze Jeans. Der zweite Täter war ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte auch schwarze Haare und braune Augenfarbe. Er hatte einen so genannten Ziegenbart und einen Schnäuzer und trug einen grauen Alpha-Pullover und eine Bluejeans. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell