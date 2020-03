Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze

Information über offene Grenzübergänge

München (ots)

München - Die Bundespolizei kontrolliert mit Unterstützung der Landespolizei die folgenden Grenzübergänge (GÜG) an der deutsch-österreichischen Grenze. Für alle notwendigen Reisen sind nur diese zu benutzen. Alle anderen Grenzübergänge sind bereits oder werden sukzessive geschlossen. Die Bundespolizei bittet die Reisenden um Verständnis und bittet zudem, Ausweisdokumente, ggf. Pendlerbescheinigung (Vordruck unter https://www.bundespolizei.de/Web /DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html) oder Nachweise für dringende Ausnahmegründe griffbereit im Fahrzeug mitzuführen. Grenzübergänge von West nach Ost: Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Kempten: - BAB 96 - BAB 7 - B 17 Füssen (BY) - GÜG Balderschwang - GÜG Jungholz - B 19 Oberstdorf - Lindau Ziegelhaus (BY) - Bahnhof Lindau Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Rosenheim: - Oberaudorf (BY) - BAB 93 - Griesen Ehrwald (Bahn) - Achenpass (BY) - B 11 Mittenwald / Scharnitz - Bahnhof Rosenheim / Strecke Kufstein - Rosenheim Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Freilassing: - Burghausen (BY) - B 304 Saalbrücke - BAB 8 - Reit im Winkl - Winkelmoosalm - Melleck / Steinpass (BY) - Marktschellenberg - Bahnhof Salzburg - Bahnhof Freilassing Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Passau: - Wegscheid (BY) - Passau Achleiten - BAB 3 Rottal Ost - BAB 3 AS Pocking - GÜG Simbach Bahnhof - GÜG Mariahilf - Neuhaus / Neue Brücke - GÜG Kirchdorf (BY) - Bahnhof Passau Das Bundesinnenministerium (BMI) hat eine Liste mit allen passierbaren Grenzübergängen unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2 020/liste-grenzuebergangsstellen.html Weitere Informationen des BMI beziehungsweise der Bundespolizei im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind unter den folgenden Links abrufbar: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz /coronavirus/coronavirus-faqs.html https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/2 00317_faq.html

