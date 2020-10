PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.10.2020

Limburg (ots)

1. Einbruch in Schule, Weilburg, Am Windhof, Dienstag, 29.09.2020, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf eine Schule in der Straße "Am Windhof" in Weilburg abgesehen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen auf dem Schulgelände stehenden Container und entwendeten aus diesem drei Mountainbikes der Marke Morrison. Eines der Fahrräder hatte einen schwarzen, die anderen beiden einen neongrün und schwarzen Rahmen. Zudem versuchten die Täter noch einen zweiten Container aufzubrechen, was jedoch misslang. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Suzuki zerkratzt, Runkel-Ennerich, Hohlstraße, Dienstag, 29.09.2020, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 30.09.2020, 17.30 Uhr

(si)Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in der Hohlstraße in Ennerich einen dort abgestellten Suzuki beschädigt. Die Täter zerkratzten die Beifahrerseite und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Rüttelstampfer entwendet, Hünfelden-Kirberg, Limburger Straße, Montag, 28.09.2020, 19.00 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Limburger Straße in Kirberg zwei Rüttelstampfer von dem Gelände einer dortigen Baustelle entwendet. Der Wert der Arbeitsmaschinen wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. BMW erfasst Kleinkraftrad, Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Donnerstag. 01.10.2020, 12.45 Uhr

(si)Am Donnerstagmittag wurde in der Joseph-Heppel-Straße in Limburg ein Kleinkraftrad von einem BMW erfasst. Der BMW stand gegen 12.45 Uhr zunächst am Fahrbahnrand, als der 40 Jahre alte Fahrer mit seinem Fahrzeug von dort ausscherte und dabei das neben dem BMW befindliche Zweirad erfasste. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 18-Jahre alte Fahrerin des Kleinkraftrades zu Boden und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

5. Fahrerin von Leichtkraftrad bei Auffahrunfall verletzt, Limburg-Eschhofen, Limburger Straße, Donnerstag, 01.10.2020, 16.00 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag wurde in der Limburger Straße in Eschhofen eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrades bei einem Auffahrunfall verletzt. Die Jugendliche fuhr mit ihrer Yamaha auf der Limburger Straße in Fahrtrichtung Offheim Ortsmitte, als der 37 Jahre alte Fahrer eines hinter dem Kleinkraftrad fahrenden VW Transporters auf das Zweirad auffuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 16-Jährige zu Boden und verletzte sich. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

6. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Merenberg, Weilburger Straße, Richtung B 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

