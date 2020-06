FW-E: Gasflaschenbrand mit Brandausbreitung auf Dachgeschoßwohnung - keine verletzten Personen

Feuerwehr Essen

Essen-Rüttenscheid, Mathildenstraße, 02.06.2020, 19:06 Uhr (ots)

Gegen 19:06 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Brand des Anschlusses einer Gasflasche auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Mathildenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus der Dachgeschosswohnung sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt hatten, bis auf zwei Anwohner, alle das Gebäude bereits verlassen. Die zwei noch in ihrer Wohnung verbliebenen Anwohner wurden von der Feuerwehr ins Freie geführt. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Erkundung ergab, dass durch einen Brand an der Gasflasche weitere brennbare Einrichtungsgegenstände auf dem Balkon in brandgesetzt wurden. Durch die Hitzeentwicklung zerbarst eine Fensterscheibe, sodass der Brand auf das Wohnzimmer übergreifen konnte. Sofort ging ein Trupp mit einem Strahlrohr über den Treppenraum des Gebäudes zur Innenbrandbekämpfung vor. Parallel zu dieser Maßnahme ging ein weiterer Trupp mit einem zweiten Strahlrohr über den Hinterhof vor. Hierdurch konnte eine Brandausbreitung zum Nachbarbalkon verhindert werden. Ein weiteres Strahlrohr wurde über die Drehleiter vorgenommen. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht und die Gasflasche in Sicherheit gebracht werden. Durch das Feuer und die starke Verrauchung ist die Brandwohnung unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr. (FR)

