Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (29.10.2019) in der Haußmannstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Der Unbekannte, der zwischen 07.15 Uhr und 08.30 Uhr in der Haußmannstraße vermutlich Richtung Ostendplatz unterwegs war, kam aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe der Hausnummer 40 nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein am Fahrbahnrand geparktes Mietfahrzeug. Im Anschluss fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern An dem geparkten Daimler Benz entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

