Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Mainz (ots)

Freitag, 25.10.2019, 02:54 Uhr

Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Große Bleiche in der Mainzer Altstadt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit mehreren Metallpollern, welche anschließend auf der Straße lagen. Die 22-Jährige flüchtete, wurde jedoch von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen. Durch die Polizeibeamten konnte die 22-Jährige wenig später im Bereich der Saarstraße angetroffen und angehalten werden. Am Fahrzeug der 22-Jährigen befanden sich frische Unfallschäden. Außerdem konnten die Polizeibeamten Anzeichen von Alkohol bei der 22-Jährigen feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

