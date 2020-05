Feuerwehr Essen

FW-E: EVONIK übergibt maßgeschneidertes Großtanklöschfahrzeug an die Essener Feuerwehr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Essen-Ostviertel, Goldschmidtstraße, 15.05.2020 (ots)

Den Schlüssel zu einem maßgeschneiderten Großtanklöschfahrzeug (GTLF) durfte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen aus den Händen von Thomas Wessels, Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied der Evonik, heute auf dem Firmengelände an der Goldschmidtstraße entgegennehmen. "Diese Fahrzeug", so Thomas Wessels, "wird der Feuerwehr Essen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Es ist eine hervorragende Investition in die Sicherheit auf dem Werksgelände und im Stadtgebiet und unterstreicht unsere gute und langjährige Kooperation". Oberbürgermeister Thomas Kufen zeigte sich sichtlich erfreut und meinte, er sei als direkter Nachbar gerne zu diesem erfreulichen Termin gekommen. "Ich weiß die Standorttreue von Evonik sehr zu schätzen. Ein Industriegebiet mitten in der Stadt stellt alle Beteiligten natürlich vor besondere Herausforderungen", sagte er und gab zu, dass Evonik (ehem. Goldschmidt) eher vor Ort war und die Wohnbebauung erst später an das Firmengelände herangerückt sei. Das neue GTLF ersetzt ein vor mehr als 20 Jahren von Goldschmidt zur Verfügung gestelltes Vorgängerfahrzeug und wird im Wesentlichen bei der Industrie- und Großbrandbekämpfung sowie bei großen Gefahrgutlagen zum Einsatz kommen. (MF)

Info Box GTLF: Das Fahrgestell ist von MAN, der Aufbau von Rosenbauer. Der Löschwasserbehälter fasst 5.500 Liter, zusätzlich ist Platz für 3.000 Liter Schaummittel. Die fest eingebaute Pumpe kann bei einem Ausgangsdruck von 10 bar rund 6.500 Liter Wasser pro Minute fördern. Der Löscharm hat eine Arbeitshöhe bis 20 Meter und ermöglicht eine Wurfweite von 65 bis 70 Meter.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell