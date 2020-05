Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand - eine verletzte Person

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen-Nord, Karlstraße, 12.05.2020, 02:29 Uhr (ots)

Gegen halb drei wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Karlstraße nach Altenessen alarmiert. In einem zur Gebäuderückseite gelegenen 1,5- Raum-Appartement brannten Einrichtungsgegenstände. Ein zur eventuellen Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzter Trupp konnte den Brand schnell mit einem Rohr löschen. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr in der Brandwohnung. Zeitgleich weckte ein weiterer Trupp die Mieter der anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses und führte sie ins Freie. Nach Lüftungsmaßnahmen und abschließenden Schadstoffmessungen konnten alle Wohnung mit Ausnahme der Brandwohnung wieder genutzt werden. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte versuchte ein Mann mit einem Gartenschlauch erste Löschmaßnahmen durchzuführen. Er wurde nach notärztlicher Untersuchung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. (md)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Michael Dörr

Telefon: 0201 12-39

Fax: 0201 228233

E-Mail: michael.doerr@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell