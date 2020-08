Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. BMW aufgebrochen, Wiesbaden, Mittlerer Sampelweg, 10.08.2020, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr,

(kk)Unbekannte Täter brachen in Wiesbaden am Montagabend in einen BMW ein. Der BMW war in der Straße Mittlerer Sampelweg geparkt, als die unbekannten Täter eine Scheibe einschlugen und die im Pkw befindlichen Wertgegenstände stahlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Festnahme nach Verkehrsunfallflucht unter Einfluss berauschender Mittel, Wiesbaden, Am Königsfloß, 11.08.2020, gegen 04.50 Uhr

(kk)Ein 23-jähriger VW-Fahrer ist verdächtig in Wiesbaden, am Dienstag in den frühen Morgenstunden, drei geparkte Fahrzeuge bei einem Unfall beschädigt zu haben, wobei ein Sachschaden von rund 9.500 Euro entstand. Zwei Pkw und ein Kleinkraftroller waren in der Straße Am Königsfloß geparkt. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach hielt der 23-jährige VW-Fahrer auf der Straße zunächst an, setzte sein Fahrzeug zurück und löste eine Kettenreaktion bei zwei der geparkten Fahrzeuge aus, indem er diese aufeinander schob. Beim Versuch wegzufahren wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt. Der mutmaßliche Unfallfahrer konnte nach kurzer Flucht zu Fuß festgenommen worden. Bei der Festnahme ergaben sich Hinweise, dass der 23-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daher wurde eine Blutentnahme auf dem Revier durchgeführt.

3. Kontrollaktion bringt diverse Verkehrsverstöße zu Tage, Stadtbereich Wiesbaden, 07.08.2020

(pa)Am Freitag führte die Polizei in Wiesbaden eine größere Kontrollaktion durch, in deren Zentrum zum einen Raser, Tuner und Poser und zum anderen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer standen. Insgesamt wurden im Rahmen der im Stadtbereich durchgeführten Kontrollen 56 Kraftfahrzeuge und 65 Personen kontrolliert. Darüber hinaus führten die Beamten in der Saarstraße, der Rheingaustraße und dem Veilchenweg Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Rahmen der Messungen wurden insgesamt 127 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die in vier Fällen für die Personen am Steuer wohl ein Fahrverbot nach sich ziehen werden. Weiterhin wurden 21 anderweitige Verkehrsordnungswidrigkeiten und 6 Verkehrsstraftaten festgestellt und entsprechend verfolgt. In 11 Fällen stellten die Beamten technische Veränderungen an den kontrollierten Kraftfahrzeugen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Dies hatte für die Fahrerinnen und Fahrer zur Folge, dass ihr Fahrzeug noch vor Ort stillgelegt werden musste. Hierunter fielen auch drei Motorräder. Auf besondere Weise fiel im Rahmen des Einsatzes ein 20-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden auf. Bereits am frühen Abend geriet der Mann ins Visier der Polizei, als er mit einem geliehenen weißen Audi R8 die Rheingaustraße in Wiesbaden Biebrich befuhr. Hierbei ließ er den Motor mehrfach lautstark aufheulen. Nach eigenen Angaben habe er seinen eigenen Mercedes bei dem Verleiher als Kaution hinterlassen. Aufgrund schwerwiegender sicherheitsrelevanter Mängel an dem geliehenen Audi, wurde die Weiterfahrt untersagt und der Sportwagen abgeschleppt. Gegen 00:45 Uhr nachts fiel einer eingesetzten Zivilstreife schließlich ein weißer Mercedes im Innenstadtbereich auf, welcher wiederholt stark beschleunigte und anschließend wieder abbremste. Weiterhin ließ der Fahrer den Motor wiederholt massiv aufheulen. Im Rahmen einer sodann durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer um den zuvor genannten R8-Fahrer handelte, welcher lediglich sein Fahrzeug und die Örtlichkeit gewechselt hatte. Da die Verhaltensweise ein und dieselbe war und der Fahrzeugführer unbelehrbar zu sein schien, wurde auch diese Weiterfahrt mit der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel verhindert.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Falsche Telekommitarbeiter unterwegs, Niedernhausen, Obernhäuser Weg, 10.08.2020, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr

(kk)Zwei bisher unbekannte Täter gaben sich am Montagmittag im Obernhäuser Weg in Niedernhausen als Telekommitarbeiter aus und gelangten so in die Wohnung der 90-jährigen Geschädigten. Die Geschädigte hatte die beiden falschen Telekommitarbeiter in dem Glauben, dass es sich um echte Techniker handelt, in ihre Wohnung gelassen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen lenkte einer der beiden unbekannten Täter die 90-Jährige ab, während der zweite unbekannte Täter die Wohnung durchsuchte. Glücklicherweise wurde offenbar nichts entwendet. Einer der Täter wurde als ca. 35-40 Jahre alt, schlank, mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Dieser Mann soll zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein und habe Turnschuhe mit weißer Sohle getragen. Sein Komplize sei etwa 45 Jahre alt, von kräftiger Gestalt, habe dunkelblonde Haare und sein ebenfalls dunkel gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Fahrzeugteilediebstahl, Idstein, Welderstraße, 08.08.2020, 22.00 Uhr bis 10.08.2020, 07.00 Uhr

(kk)Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Idstein in der Welderstraße, wurden im Verlauf der vergangenen beiden Tage an zwei firmeneigenen Fahrzeugen die Außenspiegel entwendet. Die Firmenfahrzeuge des EDEKA-Marktes waren über das Wochenende, von Samstag bis Montag, auf dem eigenen Parkplatz geparkt. Bislang unbekannte Täter bauten die Gläser der Außenspiegel im Wert von fast 100EUR an beiden Fahrzeugen fachmännisch aus und stahlen diese. Die Ermittlungen hat die Polizeistation Idstein aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Einbrecher am Werk, Niederseelbach, Oberstraße, 07.08.2020, 15.00 Uhr bis 09.08.2020, 15.00 Uhr

(kk)Unbekannte Täter sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Niederseelbach erfolglos in die Scheune einer Holzbaufirma eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag die Scheunentür in der Oberstraße auf, machten jedoch Stand erster polizeilicher Ermittlungen dort keine Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Farbschmiererei an Lärmschutzwänden und Werkstattwand Oestrich-Winkel, OT Winkel, Im Mühlacker, 08.08.2020, 16.00 Uhr bis 09.08.2020

(kk)Eine Lärmschutzwand einer Bahnanlage und die Wand einer benachbarten Kfz-Werkstatt wurden in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag in Winkel, in der Straße Mühlacker, mit Farbe beschmiert. Ersten Ermittlungen zufolge entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Rüdesheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-40 entgegen.

5. Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt, Schlangenbad, B260, "Wambacher Stich", 10.08.2020, 17.12 Uhr

(kk)Am Montagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B260, Höhe "Wambacher Stich", in Fahrtrichtung Wiesbaden leicht verletzt. Ein 60-jähriger Wiesbadener hatte mit seinem Audi bergab, nach ersten Aussagen von unbeteiligten Zeugen, verbotswidrig überholt. Ein entgegenkommender 29-jähriger Seatfahrer versuchte dem Audi auszuweichen, streifte dabei einen bis dahin unbeteiligten Peugeot und konnte letztlich einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge lösten sich Fahrzeugteile und beschädigten einen bis dahin ebenfalls unbeteiligten Mercedes. Der 60-jährige Audifahrer und der 29-jährige Seatfahrer wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weswegen die Unfallstelle kurzfristig voll gesperrt werden musste. Es bestand der Verdacht, dass der 60-jährige Audifahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, weswegen bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

