Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Polizei: Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben

Wiesbaden (ots)

Aarstraße (B54), stadtauswärts, Richtung Fischzuchtweg, 09.08.2020, gg. 07.20 Uhr

(ho)Am Sonntagmorgen ist ein 64-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus gestorben ist. Ermittlungen der Wiesbadener Polizei zufolge war der Mann gg. 07.20 Uhr auf der Aarstraße stadtauswärts in Richtung Fischzuchtweg unterwegs. Nach den Angaben eines unfallbeteiligten 28-jährigen Autofahrers und weiterer Zeugen, habe der Fahrradfahrer unsicher gewirkt und sei plötzlich in die Mitte der Fahrbahn gefahren. Da in diesem Moment der 28-Jährige mit seinem BMW zum Überholen des Radfahrers angesetzt hatte, kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Radfahrer zunächst schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er einige Stunden später an den Unfallfolgen.

Zunächst konnte die Identität des Radfahrers nicht geklärt werden, da er keine Ausweispapiere bei sich hatte. Da der Mann jedoch heute Morgen nicht zur Arbeit erschien, wurde er als vermisst gemeldet, wodurch er identifiziert und seine Personalien festgestellt werden konnten. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde bereits gestern am Unfallort ein Gutachter eingesetzt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt.

