POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Auseinandersetzung vor Gaststätte, Wiesbaden-Bierstadt, Venatorstraße, 06.08.2020, 01.55 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Venatorstraße in Bierstadt wurde in der Nacht zum Donnerstag ein 35-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der 35-Jährige war gegen 01.55 Uhr in der Gaststätte mit drei Männern in einen verbalen Streit geraten, welcher auf der Straße in eine handfeste Auseinandersetzung ausuferte, in deren Verlauf der Geschädigte durch Schläge und Tritte verletzt wurde. Als sich ein 28-jähriger Freund des Verletzten in die Auseinandersetzung einmischte, wurde auch dieser geschlagen. Bei den Angreifern soll es sich um drei etwa 20-30 Jahre alte Männer gehandelt haben, die alle Badeschlappen trugen. Zwei seien ca. 1, 80 Meter groß sowie kräftig gewesen. Der Dritte wurde als etwa 1,70 Meter groß und schmal beschrieben. Zeugen der Auseinandersetzung und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

2. Pferd auf Weide verletzt, Wiesbaden, Adamstal, 05.08.2020, 11.00 Uhr bis 12.20 Uhr,

(pl)Auf einer Pferdeweide im Bereich des Hofguts Adamstal in Wiesbaden ist am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 12.20 Uhr ein Pferd so schwer verletzt worden, dass das Tier ärztlich versorgt werden musste. Die Schnittverletzung wurde am Mittwochmittag am vorderen, rechten Bein festgestellt. Hinweise auf ein mögliches Tatmittel konnten bisher nicht festgestellt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass unbekannte Täter dem Pferd die Schnittverletzung zugefügt haben. Personen, die im Bereich der Pferdeweide verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Erneute Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt, Wiesbaden, 05.08.2020, 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)Im Rahmen des Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" wurden am Mittwochabend zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr im Wiesbadener Stadtgebiet erneut Kontrollen durchgeführt. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Bereitschaftspolizei waren sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs und unterzogen an verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 32 Personen einer Kontrolle. Hierbei wurde bei einer Kontrolle am Faulbrunnenplatz ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde die Einhaltung der seit Januar 2019 bestehenden Waffenverbotszone überprüft. Verstöße konnten erfreulicherweise nicht festgestellt werden.

4. Balkontürscheibe beschädigt, Wiesbaden, Bülowstraße, Festgestellt: 05.08.2020,

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb der vergangenen Tage in der Bülowstraße die Balkontürscheibe einer Wohnung beschädigt. Die Bewohner stellten die Beschädigung am Mittwoch, nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub fest. Ersten Ermittlungen zufolge ist es nicht auszuschließen, dass die Scheibe mit einer Zwille beschossen worden ist. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Brennende Hecke, Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, 05.08.2020, 19.40 Uhr,

(pl)In der Philipp-Holl-Straße brannte am frühen Mittwochabend eine Hecke. Der Brand wurde gegen 19.40 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Kurz vor dem Feuer wurden durch Zeugen mehrere Jugendliche in der Nähe der Hecke gesehen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6. Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 05.08.2020, 15.40 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf dem Gustav-Stresemann-Ring schwer verletzt. Der Motorradfahrer war gegen 15.40 Uhr von der Viktoriastraße kommend auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Fritz-Reuter-Straße unterwegs. Als er sich dann der Ampel näherte und das vor ihm fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr er mit seinem Motorrad auf das Fahrzeug auf. Bei dem Aufprall wurde der 19-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung nach Drohnenflug Idstein, Weiherwiese, 05.08.2020, gg. 10.15 Uhr

(ho)Aufgrund eines Drohnenfluges im Bereich der Idsteiner Fußgängerzone ist es gestern zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 38-jähriger Mann hatte gegen 10.15 Uhr im Bereich der Weiherwiese eine Drohne mit Kamera aufsteigen lassen. Dies bemerkte ein 44-jähriger Passant, der den Vorfall mit seinem Handy aufnahm. Dies schien dem 38-Jährigen nicht zu gefallen, worauf er sein Gegenüber aufforderte, die Handyaufnahmen zu unterlassen und ihm gelichzeitig Schläge androhte. Der 44-Jährige verständigte die Polizei, die gegen den 38-Jährigen ein Strafverfahren einleitete.

