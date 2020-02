Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall durch Missachten der Vorfahrt, LK VG

PR Wolgast (ots)

Am 23.02.2020 ereignete sich gegen 13:10 Uhr auf der B111 Höhe der Abfahrt Schmatzin ein Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen. Der 64-jährige Fahrzeugführer eines PKW Renault, welcher aus Richtung Ranzin kam,wollte die B111 in Richtung Groß Kiesow queren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Züssow kommenden PKW Opel Astra. Bei dem Verkehrsunfall erlitten sechs deutsche Verkehrsteilnehmer, im Alter von sechs bis 64 Jahren,leichte Verletzungen. Die Verletzungen wurden vor Ort durch einen Notarzt und Rettungswagen behandelt. Beide PKW waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die B111 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

