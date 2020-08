Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 20-Jähriger bei Angriff verletzt, Kostheim, Am Rübenberg, 06.08.2020, gg. 23.00 Uhr

(ho) Bereits am späten Donnerstagabend vergangener Woche ist ein 20-jähriger Mann aus Rüsselsheim bei einem Angriff unbekannter Täter verletzt worden. Der Mann war im Bereich "Am Rübenberg" spazieren, als er völlig unvermittelt von zwei ihm unbekannten Personen angegriffen und geschlagen wurde. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge Gesichtsverletzungen. Ein Zeuge wurde schließlich auf den Angriff aufmerksam und verhinderte durch lautes Rufen schlimmeres. Er beschrieb einen der Schläger als ca. 1,85 Meter groß, schlank, ca. 18 bis 20 Jahre alt, hellhäutig und bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Baseballkappe. Hinweise zu dem Angriff nimmt die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer, Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße, Benzstraße, 08.08.2020 und 09.08.2020

(ho)In gleich zwei Fällen hatte der unsachgemäße Umgang mit offenem Feuer am Wochenende Brände in Wiesbaden zur Folge, bei denen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Eine 24-jährige Frau wollte am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr Grillkohle mit einer Gaskartusche anzünden. Diese geriet in Brand und wurde von der Frau auf der Fensterbank ihrer Wohnung abgestellt, wobei zudem noch das Fenster offenstand. Durch die Flammen geriet schnell der Fensterrahmen in Brand und die Wohnung wurde völlig verraucht. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr schlimmeres verhindern und es blieb nur bei einem Sachschaden. So schön Kerzen im Sommer auf dem Balkon auch sind - man sollte sie niemals unbeaufsichtigt lassen. Zu spät kam diese Erkenntnis am Sonntagnachmittag für die 28-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Benzstraße. Diese hatte ersten Ermittlungen zufolge Kerzen auf ihrem Balkon angezündet und anschießend die Wohnung verlassen. Es entwickelte sich ein Feuer, welches auf die Balkonmöbel und schließlich auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergriff. Nachdem Zeugen die Feuerwehr verständigt hatten, konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge mindestens 3.000 Euro. In beiden Fällen blieb nicht nur die Erkenntnis der Gefährlichkeit von offenem Feuer und der Sachschaden, sondern auch die Tatsache, dass beide betroffene Frauen sich zu alledem auch noch wegen fahrlässiger Brandstiftung strafrechtlich verantworten müssen.

3. Motorisiertes Dreirad aufgebrochen, Wiesbaden, Biebricher Allee 40, 05.08.2020 bis 06.08.2020, in der Zeit zw. 15.00 Uhr und 04.55 Uhr

(kk) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Donnerstag Helm- und Stauraumfach eines Piaggio MP3 aufgebrochen und hieraus Motorradausrüstung entwendet. Der Schaden am motorisierten Dreirad beträgt mehrere Hundert Euro. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Trickdiebstahl im Kiosk, Wiesbaden, Moritzstraße 34, 09.08.2020, gegen 02.25 Uhr

(kk) Zwei bisher unbekannte Täter erbeuteten, am Sonntag in den frühen Morgenstunden, mehrere Hundert Euro in einem Kiosk. Die Täter gaben vor in einem Kiosk in der Moritzstraße Zigaretten kaufen zu wollen. Hier nutzten sie die Zeit, in der der Verkäufer abgelenkt war, um aus der Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld zu entwenden. Den Tätern gelang danach die Flucht. Der Verkäufer des Kiosks beschrieb einen der Täter als ca. 1,80 Meter groß mit Vollbart und den anderen Täter als ca. 1,70 Meter groß mit Dreitagebart. Das 1. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. 50-Jähriger nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ermittelt, Wiesbaden, Föhrer Straße / Erich-Ollenhauer-Straße, 08.08.2020, 23.00 Uhr

(kk) Am späten Samstagabend kam es zu einem Unfall zwischen einem Audifahrer und einem Hyundai-Fahrer im Kreuzungsbereich Föhrer Straße / Erich-Ollenhauer-Straße. Der 50-jährige Audifahrer wollte aus der Föhrerstraße in die Erich-Ollenhauer-Straße einbiegen. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach, hatte der 50-jährige Audifahrer hierbei die Vorfahrt des 49-Jährigen Hyundai-Fahrers missachtet, welcher auf der Erich-Ollenhauer-Straße fuhr und stieß mit diesem zusammen. Als der 49-Jährige die Polizei verständigen wollte flüchtete der 50-Jährige mit seinem Pkw von der Unfallstelle und war wenige Zeit später in alkoholisiertem Zustand ermittelt worden. Neben einer bei dem 50-Jährigen durchgeführten Blutentnahme, wurde auch dessen Führerschein sichergestellt.

6. 53-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Sylter Straße Ecke Norderneyer Straße, 09.08.2020, gegen 16.55 Uhr

(kk) Am Sonntagnachmittag verlor ein 53-jähriger Motorradfahrer an einer Fahrbahnverengung im Bereich der Sylter Straße Ecke Norderneyer Straße die Kontrolle über sein Motorrad und war zu Boden gestürzt. Ein entgegenkommender Pkw hatte an einer Fahrbahnverengung angehalten, um dem entgegenkommenden Motorradfahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. Hier verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei der Unfallaufnahme hatten sich Hinweise ergeben, dass der 53-Jährige Motorradfahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der 53-Jährige wurde mit multiplen Hautabschürfungen in einem Krankenhaus aufgenommen, wo auch eine Blutentnahme wegen des möglichen Konsums berauschender Mittel bei ihm durchgeführt wurde.

7. Von der Fahrbahn abgekommen, Wiesbaden, Tannhäuser Straße, 08.08.2020, gg. 06.50 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Tannhäuser Straße ist am Samstagmorgen an dem beteiligten Mercedes ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Den Angaben des 24-jährigen Mercedesfahrers zufolge war er gegen 06.50 Uhr auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs und wollte nach links in die Tannhäuserstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in eine Hecke. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber später ermittelt werden. Bei dem 24-Jährigen wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

8. 50-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt,

Wiesbaden, Saarbrücker Allee 7,

Samstag, 08.08.2020, 12:28 Uhr

(ps) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Wiesbaden wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw schwer verletzt. Der Motorradfahrer war gegen 12:28 Uhr auf der Saarbrücker Allee in Richtung Alte Schmelze unterwegs, als vor ihm plötzlich ein entgegenkommender VW Golf nach links in eine Grundstückseinfahrt abbog. Nach der unvermeidbaren Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer stürzte der Motorradfahrer auf den Asphalt und zog sich dabei diverse Verletzungen zu. Das Motorrad rutschte indes weiter und kollidierte mit einem weiteren geparkten Pkw. Der Kradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Gartenhütte, Rüdesheim am Rhein, Presberg, 05.08.2020, 17.00 Uhr bis 08.08.2020, 11.00 Uhr (pa)Auf einem Gartengrundstück bei Presberg kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch. Unbekannte betraten zwischen Mittwochnachmittag und Samstagvormittag eine nahe der Kläranlage gelegene Gartenanlage. Auf dem Gelände wurde das Fenster eines Gartenhauses gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Täter zwei Solarmodule samt Konverter sowie einen Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

2. Diebstahl aus Schuppen, Rüdesheim am Rhein, Ingelheimer Straße, Feststellung: 07.08.2020

(pa)In der Ingelheimer Straße in Rüdesheim wurde der Lagerschuppen eines Mehrfamilienhauses zum Ziel von Dieben. Wie am Freitagnachmittag festgestellt wurde, war in den zurückliegenden Tagen jemand auf bislang unbekannte Weise in den verschlossenen Schuppen eingedrungen und hatte daraus ein Elektrofahrrad, ein Damenrad sowie einen Satz Winterreifen auf Alufelgen gestohlen. Der Wert des Diebesgutes kann auf insgesamt rund 3.000 Euro beziffert werden. Die Polizeistation Rüdesheim bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

3. 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt, Geisenheim, Fichtenweg, 09.08.2020, gg. 18.00 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es in Geisenheim zur Kollision eines Pkw mit einem Leichtkraftrad, bei der ein 16-Jähriger verletzt wurde. Ein 34-jähriger Rüdesheimer befuhr gegen 18.00 Uhr den Fichtenweg in Fahrtrichtung "Am Sonnenhang", ein 16-jähriger Geisenheimer den Fichtenweg mit seiner 125er Aprilia in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung Kiefernweg stießen beide Fahrzeuge frontal gegeneinander. Zwar entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro, jedoch blieb es seitens des 16-jährigen Zweiradfahrers glücklicherweise bei lediglich leichten Verletzungen.

4. Mountainbike vom Fahrradträger gestohlen, Rüdesheim, Oberstraße Ecke Burgstraße, 08.08.2020, 18.00 Uhr bis 09.08.2020, 09.00 Uhr

(kk) Unbekannte Täter haben, in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen, in Rüdesheim ein Mountainbike entwendet. Ein 43-jähriger Österreicher hatte sein Mountainbike auf dem Fahrradträger seines Pkw mit einem Schloss gesichert. Sein Auto hatte er in der Oberstraße Ecke Burgstraße geparkt. Unbekannten Tätern gelang es trotzdem das hochwertige Mountainbike, dessen Wert sich auf circa 5.500 Euro beläuft, zu entwenden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Kassenautomat zerstört, Rüdesheim, Niederwalddenkmal, 09.08.2020, gegen 03.00 Uhr

(kk) Ein unbekannter Täter zerstörte in den frühen Sonntagmorgenstunden in Rüdesheim einen Kassenautomaten. Der Täter ließ seine Faust gegen einen Kassenautomaten der Seilbahngesellschaft am Niederwalddenkmal sprechen, wodurch ein Display des Automaten zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf fast 1.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Täter in Begleitung von drei weiteren Personen in ein Auto gestiegen und weggefahren sein. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

