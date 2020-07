Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss, der auch noch zwei offene Haftbefehle hat+++Weitere Drogenfahrt+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss, der auch noch zwei offene Haftbefehle hat+++ Am Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, wird in der Ammerländer Heerstraße ein Pkw kontrolliert. Der 38jährige Fahrzeugführer aus Aurich hat einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille und steht nach ersten Ermittlungen zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Einleitung des Ermittlungsverfahrens wird festgestellt, dass die überprüfte Person außerdem noch zwei offene Haftbefehle hat, so dass direkt nach der Blutentnahme der Transport zur Justizvollzugsanstalt folgt. -812093- +++Weitere Drogenfahrt+++ Bei Verkehrskontrollen am Samstagabend, wird um 19.30 Uhr, in der Nadorster Straße ein 21ähriger Pkw-Fahrer aus Oldenburg überprüft. Bei dem jungen Mann werden motorische Auffälligkeiten festgestellt; ein durchgeführter Drogenvortest verläuft positiv, so dass auch hier ein Verfahren eingeleitet wird und eine Blutentnahme erfolgt. -810464-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell