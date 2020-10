Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Folgenreiche Kollision beim Abbiegen

GescherGescher (ots)

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls zu dem es am Donnerstag in Gescher gekommen ist. Ein 34-jähriger Brite befuhr gegen 16.25 Uhr die B525 aus Richtung Coesfeld kommend. Als der Londoner nach links in die L608 abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 30-jährigen Billerbeckers zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte dessen Auto gegen das Fahrzeug eines Stadtlohners: Der 43-Jährige hatte in der Einmündung der L608 gestanden, um nach links in die bevorrechtigte B525 abzubiegen. Die drei Autofahrer sowie ein 65-jähriger Billerbecker Beifahrer im Fahrzeug des 30-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten erhoben von dem 34-Jährigen eine Sicherheitsleistung.

