Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Tankstelle eingebrochen

RekenReken (ots)

Tabakwaren im fünfstelligen Bereich haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße erbeutet. Die Täter schlugen eine Eingangstür aus Glas ein, hebelten diese anschließend auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Da die drei Einbrecher einen Alarm auslösten, lässt sich der Tatzeitpunkt auf 02:30 Uhr festlegen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Tel. 02861-9000).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell