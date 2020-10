Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht am Mühlenweg

BocholtBocholt (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht zum Freitag einen in einer Parkbucht auf dem Mühlenweg geparkten VW Golf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren dort geparkten Honda Jazz gedrückt. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Nach Angaben von Zeugen flüchtete der dunkle Kleinwagen über die Jägerstraße, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 00.30 Uhr. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell