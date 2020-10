Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Abbiegen zusammengestoßen

HeidenHeiden (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von circa 13.000 Euro - das sind die Folgen einer Kollision zweier Autos am Donnerstag in Heiden. Eine 22-Jährige war gegen 08.55 Uhr auf der L600 aus Richtung Borken kommend unterwegs. Als die Heidenerin nach links in die Borkener Straße abbiegen wollte, übersah sie den vom Südring entgegenkommenden Wagen eines 52-jährigen Dorsteners. Die leicht verletzte Fahrerin konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen, in das sie ein Rettungswagen gebracht hatte. Beide am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

