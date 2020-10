Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Abbremsen zu spät bemerkt

GescherGescher (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 53-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gescher bei einem Auffahrunfall. Der Gescheraner hatte gegen 08.45 Uhr die K34 in Richtung Ahaus befahren. Als er verkehrsbedingt abbremste, bemerkte das eine hinter ihm fahrende 31-jährige Coesfelderin zu spät. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der leicht verletzte Gescheraner wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 15.000 Euro.

