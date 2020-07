Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lindern- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 13. Juli 2020, gegen 13.57 Uhr, kam es auf der Ortskernentlastungsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhr die Ortskernentlastungsstraße aus Lastrup kommend in Richtung Werlte. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte ein Reifen des PKW, sodass dieser nach rechts in eine Leitplanke geriet. Der 52-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet.

Emstek/ Höltinghausen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 13. Juli 2020, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Straßen Bundesstraße 213, Hauptstraße und Mittelweg ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte von der Bundesstraße 213 nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Höltinghausen abzubiegen. Ein Abbiegen war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da die Hauptstraße aufgrund von Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrt war. Der 39-Jährige fuhr trotz Rotlicht in die Kreuzung ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Inlineskater aus Großenkneten. Dieser wollte die Bundesstraße 213 im Bereich der Fußgängerampel überqueren, als die Ampelanlage für ihn grün zeigte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 49-Jährige leicht verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

