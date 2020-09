Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Frau mischt sich in Streit unter Kindern ein - Zeugen und Beteiligte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt wegen einer Körperverletzung, nachdem sich am Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr auf der Skaterbahn in der Rudolf-Harbig-Straße in Maichingen eine bislang unbekannte Frau in einen Streit unter Kindern einmischte und eines der Kinder verletzte. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach befanden sich ein zehn und ein zwölf Jahre altes Kind auf der Skaterbahn. Dort soll ein anderer Junge in provozierender Art und Weise mit seinem Fahrrad gegen den 10-Jährigen und seinen Roller gefahren sein. Als der Zehnjährige den Jungen zur Rede stellte, wurde dieser wohl verbal ausfällig. Zu dieser Situation kam dann eine Erwachsene hinzu, bei der es sich mutmaßlich um die Mutter gehandelt haben könnte. Die Frau soll dann in der Folge den Zehnjährigen fest am Kiefer gepackt und zugedrückt haben, so dass dieser Schmerzen empfand und anfing zu weinen. Daraufhin sei der Bruder des Zehnjährigen mit seinen Freunden hinzugekommen und hätte die Frau aufgefordert das Kind loszulassen. Die Unbekannte hätte dann den Bruder und einen der Freunde am Arm gepackt und sie mit einem Kraftausdruck aufgefordert den Bereich zu verlassen. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht nun Zeugen oder Beteiligte um das Geschehen aufzuklären. Diese können sich unter Tel. 07031 697 0 melden.

Personenbeschreibung der unbekannten Frau: Etwa 38 bis 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, kurz weiße oder weißblonde Haare, normale Figur, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer Leggings, soll einen osteuropäischen Akzent gehabt haben

Personenbeschreibung des unbekannten Jungen: Etwa 12 bis 14 Jahre alt, etwa 150 Zentimeter groß, hellbraune bis dunkle lange Haare, normale Figur

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell