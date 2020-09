Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Ditzingen; Verkehrsunfall in Gerlingen; Unfallflucht in Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Bargeld und Geldbörse gestohlen

Vermutlich über eine nicht verschlossene Terrassentür gelangte ein noch unbekannter Täter in der Teckstraße in Ditzingen in der Nacht zum Donnerstag in ein Wohnhaus. Gegen 03:30 Uhr wurde ein Bewohner, der sich im Haus befand, aufgrund lauter Geräusche geweckt. Bei der anschließenden Nachschau musste der Mann feststellen, dass im Haus mehrere Schränke geöffnet waren und Bargeld sowie eine Geldbörse entwendet wurden. Der Unbekannte befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Täter blieb ergebnislos. Zeugen, die eventuell etwas Verdächtiges beobachten haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

Gerlingen: Achtjähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein Achtjähriger musste am Mittwoch durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 19:05 Uhr in Gerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Mit einem Nissan war ein 49-Jähriger auf dem Friedhofweg in Richtung der Brennerstraße unterwegs. Als er einen Hof passierte, rannte plötzlich von rechts der achtjährige Junge gegen die Pkw-Beifahrerseite. Das Kind prallte im weiteren Verlauf auf die Motorhaube und stürzte dann auf den Asphalt. An dem Wagen entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Besigheim: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der in der Turmstraße in Besigheim am Mittwoch zwischen 07:20 Uhr und 15:35 Uhr abgestellt war. Der Unbekannte richtete an dem Auto ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro an und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 entgegen.

