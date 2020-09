Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Böblingen (2); Körperverletzungsdelikt in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht auf dem Krankenhaus-Parkplatz

Nach einer Unfallflucht, die am Montag zwischen 13:20 Uhr und 20:00 Uhr in der Bunsenstraße in Böblingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Im genannten Tatzeitraum stand ein Skoda auf dem Parkplatz eines Krankenhauses. Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß der Unbekannte gegen die hintere Fahrerseite des geparkten Wagens, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Böblingen: Opel beschädigt

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Opel, der am Mittwoch in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen abgestellt war. Zwischen 06:45 Uhr und 15:00 Uhr prallte der Unbekannte auf derzeit ungeklärte Art und Weise gegen den Opel und drückte hierbei den Kofferraumdeckel ein. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Böblingen, Tel 07031 13-2500, bittet nun um Zeugenhinweise.

Böblingen: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch gegen 22:00 Uhr befanden sich eine 17- und eine 18-Jährige an der Ecke Berliner Straße / Steinbeisstraße in Böblingen. Dort waren sie mit ihren Rädern unterwegs. Im weiteren Verlauf klingelten die beiden, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Pärchen, das zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort war, bemerkte das Klingeln. Aus noch ungeklärten Gründen soll der bislang unbekannte Mann die 18-Jährige daraufhin am Arm gepackt und sie nach einem verbalen Angriff mit der Hand in ihr Gesicht geschlagen haben. Hierdurch wurde die junge Frau leicht verletzt. Nach der Attacke lief das Pärchen davon. Der unbekannte Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 180 bis 185 cm groß. Er hat einen Bauchansatz, ein südosteuropäischen Aussehen und trug zur Tatzeit eine lange, graue Jacke der Marke "Nike", sowie eine kurze Hose. Seine Begleitung, die dem Geschehen nur zuschaute, hat vermutlich rote Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell