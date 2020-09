Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Motorradfahrer in Böblingen schwer verletzt; Diebstahl in Jettingen;

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch einen 49-jährigen Motorradfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 05:45 Uhr auf der Flugfeld-Alle in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der 49-Jährige befuhr den linken Fahrstreifen der zweispurigen Flugfeld-Alle in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünbereich überschlug sich der Motorradfahrer und erlitt hierbei schwere Verletzungen. An dem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Jettingen-Oberjettingen: Diebstahl auf Aussiedlerhof

Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr auf einen Aussiedlerhof, der sich linksseitig der Kreisstraße 1023 zwischen Oberjettingen und Sulz am Eck im Bereich der Straße "Höhenhöfe" befindet, abgesehen. Aus einer vermutlich nicht verschlossenen Lagerhalle entwendeten die Unbekannten diverse Elektrowerkzeuge im Wert einer vierstelligen Summe. Möglicherweise wurde das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel 07032 95491-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell