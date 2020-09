POL-LB: Außenspiegel auf der L 1115 bei Mundelsheim abgefahren; Unfallflucht in Erdmannhausen; Abbiegeunfall auf der L 1129 - Gemarkung Ludwigsburg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

L 1115/ Mundelsheim: Außenspiegel abgefahren

Auf der Landesstraße 1115 zwischen Ottmarsheim und Mundelsheim ereignete sich am Mittwoch gegen 06:05 Uhr eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung der BAB 81 / Anschlussstelle Mundelsheim unterwegs, als ihm ein noch unbekannter Sattelzuglenker vermutlich teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge und ein Außenspiegel am Lkw des 52-Jährigen wurde abgefahren. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Ottmarsheim davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

Erdmannhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag gegen 16:25 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem Mitsubishi in Erdmannhausen die Affalterbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe eines Kindergartens soll ihm im Bereich einer Engstelle ein bislang unbekannter Autofahrer entgegengekommen sein. Aufgrund dessen musste der Mitsubishi-Lenker nach rechts ausweichen und stieß hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel zusammen. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war, kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen und machte sich aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Ludwigsburg: Unfall beim Linksabbiegen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 15.500 Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 1129 zwischen Freiberg am Neckar und Ludwigsburg geschah. Gegen 06:35 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit einem Ford von der Landesstraße 1129 nach links auf die Kreisstraße 1672 in Richtung Benningen am Neckar abbiegen. Seine Ampel zeigte hierbei Grün. Beim Abbiegen kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Skoda-Lenker, der ebenfalls bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. Mutmaßlich hatte der 22-Jährige die Ampelschaltung nicht beachtet. Der 52-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt und die L 1129 im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn gegen 09:40 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

