Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fünf Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einer vorläufigen Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen wurden am Mittwoch gegen 04:25 Uhr fünf Polizeibeamte am Konrad-Zuse-Platz in Böblingen leicht verletzt. Dem Geschehen war der Anruf eines 28-Jährigen vorausgegangen, der berichtete, dass der 20-Jährige und ein 18-Jähriger in sein Hotelzimmer eingebrochen seien. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort waren die beiden Tatverdächtigen gerade dabei das Hotel zu verlassen. Als man den Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme erklärte, ließ sich der 18-Jährige widerstandslos festnehmen, während der 20-Jährige zunächst einen Polizeibeamten zu Boden gestoßen hatte und sich in der Folge mit den Polizisten eine wüste Rangelei lieferte, bis er mit Handschließen gefesselt werden konnte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Der 20-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

