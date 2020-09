Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1060/ K1015/ Rutesheim: Streifenwagen kollidiert mit Verkehrsinsel; Herrenberg: Unbekannte stehlen 67-Jähriger Handtasche vom Tisch

Ludwigsburg (ots)

K1060/ K1015/ Rutesheim: Streifenwagen kollidiert mit Verkehrsinsel

Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg waren am Dienstag gegen 20:25 Uhr mit Sondersignal auf der Kreisstraße 1060 (K1060) von Rutesheim kommend auf der Anfahrt nach Weil der Stadt, nachdem zuvor über Notruf eine Person in hilfloser Lage gemeldet worden war. Vor dem Kreisverkehr zur Kreisstraße 1015 (K1015) geriet der Streifenwagen zu weit nach links auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit den dortigen Verkehrseinrichtungen. Hierbei wurde das Dienstfahrzeug erheblich beschädigt und musste in der Folge abgeschleppt werden. Die beiden Polizisten trugen bei dem Unfall keine Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Herrenberg: Unbekannte stehlen 67-Jähriger Handtasche vom Tisch

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 20:15 Uhr bei einem Biergarten einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Herrenberg ereignet hatte. Eine 67-Jährige saß mit einem Begleiter an einem Tisch in der Nähe eines Durchganges, der an dem Biergarten vorbeiführt. Über diesen Durchgang näherten sich drei bislang unbekannte Täter und einer griff sich die Handtasche der Frau, die offen auf dem Tisch lag. Anschließend rannten die drei Unbekannten davon. Die Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Zwei der Täter wurden als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Bei dem dritten Täter wurde die Größe auf etwa 185 bis 190 Zentimeter geschätzt. Alle drei seien dunkel gekleidet gewesen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell