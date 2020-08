Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Überholen vor einer Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Aufgrund einer rot zeigenden Ampel vor einer Baustelle auf der B317 beim Langenfirsttunnel bildete sich am Donnerstag, 06.08.2020, gegen 16.40 Uhr, eine Fahrzeugschlange in Richtung Lörrach. Die rund 15 wartenden Fahrzeuge ignorierte ein Audi Fahrer und fuhr in einer langgezogenen Rechtskurve an diesen vorbei, obwohl ein zusätzliches Überholverbot bestand. Es soll sich um einen dunklen Audi mit schweizerischer Zulassung gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698-0) sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Audi und dessen Fahrer machen können oder welche durch den Audi einer Gefährdung ausgesetzt waren.

