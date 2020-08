Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Dreiste Diebe entwenden 60 Kisten Bier

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05.08.2020) wurden in einem Einkaufsmarkt in der Weisweiler Straße in Kenzingen insgesamt rund 40 Bierkisten entwendet.

Die 30 Kisten der Marke Warsteiner und 10 Kisten der Marke Fürstenberg Pils haben einen Gesamtwert von rund 500 Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.08.2020) kam es zu einem weiteren Diebstahl der offenbar durstigen Täterschaft. Nun wurden rund 20 Kisten Bier der Marke Rothaus entwendet.

Obwohl das Areal mit einem fast 5 Meter hohen Zaun gesichert ist, gelang es den Tätern offenbar dieses Hindernis mit den schweren Bierkisten zu überwinden. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um mehrere Täter gehandelt haben muss, welche zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommem und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der nunmehr 60 Bierkisten machen können.

