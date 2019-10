Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug

57537 Wissen, Maarstr., Parkplatz (ots)

Am Mo., 30.09.2019, gegen 18:35 Uhr, befand sich ein 62-jähriger Zeuge auf dem Parkplatz Maarstr,. Er hörte zwei laute Schläge und blickte in die Richtung, aus der er die Geräusche wahrnahm. Hier sah er einen auffallend großen Mann mit Baskenmütze, der neben einem schwarzen Pkw Renault Twingo stand und in diesen hineingriff. Anschließend entfernte sich dieser Mann in aller Ruhe und ohne Hast in Richtung Fußgängerzone vom Parkplatz. Bei einer Nachschau stellte der 62-Jährige fest, dass an dem Twingo die rechte Seitenscheibe eingeschlagen war. Der Zeuge informierte direkt die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte dank des vorbildlichen Verhaltens des Zeugen, der 51-jährige Täter im Stadtgebiet festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 51-Jährigen fand die Polizei zwei aus dem Fahrzeug entwendete Bankkarten und Kontoauszüge des 56-jährigen Fahrzeughalters.

