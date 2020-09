Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Pkw zerkratzt; Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Tankstellengelände gesucht; Renningen/ Malmsheim: Unfallflucht beim Ein- oder Ausparken

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt: Pkw zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Dienstag 16:00 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr den Lack eines in der Znaimer Straße in Weil der Stadt abgestellten VW. Es wurde ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Weil der Stadt nimmt unter Tel. 07033 5277 0 Zeugenhinweise entgegen.

Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Tankstellengelände gesucht

Am Mittwoch beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin gegen 17:30 Uhr zwei andere Pkw, als sie vom Gelände einer Tankstelle in der Mahdentalstraße in Sindelfingen abfahren wollte. Die Frau fuhr von einer der Zapfsäulen der Tankstelle an und wollte zwischen zwei anderen Fahrzeugen hindurchfahren, die an Zapfsäulen vor ihr standen. Dabei kollidierte sie zunächst erst links und dann rechts mit den anderen Pkw, um dann ohne anzuhalten vom Gelände zu fahren. Hierbei wurde ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro verursacht. Die Frau wird als etwa 55 bis 60 Jahre alt beschrieben, soll etwa 160 bis 170 Zentimter groß gewesen sein und hätte schwarze lockige Haare und einen dunklen Teint gehabt. Bei ihrem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen SUV. Das Polizeirevier Sindelfingen ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 erreichbar.

Renningen/ Malmsheim: Unfallflucht beim Ein- oder Ausparken

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug einen auf dem P&R-Parkplatz bei Malmsheim abgestellten VW. Der Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen können sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605 0 melden.

