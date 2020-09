POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße; Steinheim an der Murr: Auseinandersetzung unter jungen Männern; Pleidelsheim: Einbruch im Industriegebiet

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße

Ein Schwerverletzter und 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 16:05 Uhr in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen. Ein 18-jähriger VW-Lenker, ein 28-jähriger Mercedes-Lenker und ein 31-jähriger Ford-Lenker standen in dieser Reihenfolge an einer "roten" Ampel. Als die Ampel auf "grün" schaltete, fuhren die drei nacheinander an, wobei dann zunächst der 18-Jährige und in der Folge auch der 28-Jährige ihre Fahrzeuge noch vor dem Kreuzungsbereich wieder anhielten, da sich ein Rettungswagen mit Sondersignal näherte. Dies erkannte der 31-Jährige vermutlich nicht, weswegen er mit seinem Ford gegen den stehenden Mercedes fuhr und dieser durch den Aufprall auf den VW geschoben wurde. Bei der Kollision wurde der 28-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro.

Steinheim an der Murr: Auseinandersetzung unter jungen Männern

Am Mittwoch verabredeten sich ein 13-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr um eine Meinungsverschiedenheit aus der Welt zu räumen. Im Vorfeld hatte der Unbekannte bereits beleidigende Sprachnachrichten geschickt, so dass beide Parteien zur Aussprache tatkräftige Unterstützung von mehreren Freunden mitbrachten. In der Folge schlug der Unbekannte dann bei dem Treffen den 13-Jährigen mit mehreren Faustschlägen zu Boden. Als diesem ein 19-Jähriger zu Hilfe kommen wollte, griff ihn ein 22-Jähriger aus der Gruppierung des Unbekannten mit einem Faustschlag an. Durch andere umstehende junge Männer wurden die Parteien dann getrennt und man ging auseinander. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich einige Beteiligte bereits entfernt. Der 13-Jährige wurde in Begleitung einer Angehörigen durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07144 823060.

Pleidelsheim: Einbruch im Industriegebiet

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch gegen 23:00 Uhr Zutritt zu einer Firma in der Ringstraße in Pleidelsheim. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Mutmaßlich wurde nichts gestohlen. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 643780 entgegen.

