Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hermann Saathoff übernimmt die Polizeistation Hinte

Bild-Infos

Download

Altkreis Norden (ots)

Hermann Saathoff übernimmt die Polizeistation Hinte

Die Polizeistation Hinte wird von Juni an von Hermann Saathoff geführt. Der 60-jährige Polizeioberkommissar übernimmt das Amt von Uwe Oltmanns. Mehr als 25 Jahre führte Polizeioberkommissar Uwe Oltmanns die "Ein-Mann-Station". Nun wurde er von dem Leiter des Polizeikommissariats Norden, Ingo Brickwedde, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Hermann Saathoff, der in Hinte aufgewachsen ist und in der Gemeinde Krummhörn lebt, übernimmt die Polizeistation offiziell am 1. Juni 2020. Er verlässt dafür die benachbarte Polizeistation in Pewsum, wo er mehr als 25 Jahre seinen Dienst versah.

Hinweis: Die telefonischen Erreichbarkeiten der Polizeistationen Hinte und Pewsum haben sich kürzlich geändert. Die Polizeistation Hinte ist unter 04925 / 925430 erreichbar, die Polizeistation Pewsum unter 04923 / 805710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell