POL-AUR: Südbrookmerland - Zigarettenautomat aufgebrochen; Ihlowerfehn - Unfallflucht auf Parkplatz; Strackholt - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben am Dienstag in der Auricher Straße in Südbrookmerland, Victorbur, einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlowerfehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Supermarktparkplatz in Ihlowerfehn ist am Samstag ein Audi A6 beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den vorderen linken Kotflügel. Er flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz im 2. Kompanieweg. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Strackholt - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Strackholt verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer kam gegen 16.30 Uhr aus Richtung Wiesmoor und wollte von der Lindenstraße in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei stieß er in dem Kreisel mit einem 27 Jahre alten Motorradfahrer zusammen, der aus Richtung Fiebing kam. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

