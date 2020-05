Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Einbruch in Wohnhaus; Osteel - Bei Unfall leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Einbruch in Wohnhaus

In ein Haus in Hinte ist am Dienstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen 8.20 Uhr und 11 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus am Großen Sielweg und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen in Osteel auf der Brookmerlander Straße gekommen. Ein 54 Jahre alter Transporter-Fahrer war gegen 7.40 Uhr auf dem Adeweg unterwegs und bog nach links ab auf die Brookmerlander Straße in Richtung Marienhafe. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 31 Jahre alten VW-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr. Dieser konnte einen Zusammenstoß offenbar nicht mehr verhindern und stieß mit dem Transporter zusammen. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt.

