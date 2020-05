Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Donnerstag, 21.05.2020, ist in Großheide ein Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet gegen 1 Uhr mit einem Mercedes E220 auf der Südarler Landstraße in einen Straßengraben. Der Fahrer war offenbar alkoholisiert. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu dem Fahrer des Wagens machen können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

