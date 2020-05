Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Von Fahrbahn abgekommen; Aurich - Radfahrerin verletzt; Großefehn - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war gegen 14.40 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Dietrichsfelder Straße unterwegs. Er geriet auf den rechten Grünstreifen, verlor offenbar die Kontrolle über den Wagen und kollidierte am Straßenrand mit einem Baum. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montag an der Emder Straße in Aurich von einem Auto erfasst worden. Ein 71 Jahre alter VW-Fahrer wollte gegen 15.40 Uhr von einem Supermarktparkplatz auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er offenbar die von rechts kommende 56 Jahre alte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Großefehn - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Montag um kurz nach 17 Uhr in Großefehn. Auf der Leerer Landstraße fuhr ein 63 Jahre alter Mann mit einem VW Golf und geriet nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit dem Außenspiegel gegen einen entgegenkommenden Opel Zafira, dessen Spiegel durch die Seitenscheibe geschleudert wurde. Der 62 Jahre alte Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

