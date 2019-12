Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Sutthausen

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagabend in ein Wohnhaus der Adolf-Staperfeld-Straße ein. Zwischen 17.40 Uhr und 19.55 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür des unweit der Dianastraße gelegenen Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten die Einbrecher das Mobiliar und erbeuteten dabei Schmuck. Wer in der betreffenden Zeit und in dem genannten Bereich Verdächtiges bemerkt hat, ruft bitte bei der Osnabrücker Polizei an. Telefon: 0541/327-3203.

