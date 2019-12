Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Mehrere Glätteunfälle mit Leichtverletzten

Bersenbrück (ots)

Am Sonntag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bersenbrück gleich zu mehreren Glätteunfällen, teilweise mit Verletzten. Der erste Unfall ereignete sich auf der B68 am Kreisel in Woltrup-Wehbergen. Ein 56-Jähriger aus dem Raum Cloppenburg kam von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Der Mann blieb unverletzt. Auf der Ortsumgehung Bersenbrück verlor ein 18-Jähriger im Bereich Hertmann die Kontrolle über seinen Toyota Yaris und prallte sowohl links als auch rechts in die Leitplanke, er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Kurze Zeit später verlor eine 20-Jährige an der Ampelkreuzung zur B214 die Kontrolle über ihren Hyundai und prallte ebenfalls in die Leitplanke. Auch sie wurde leicht verletzt. In Gehrde verlor eine 38-Jährige auf der Badberger Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Anschließend rutschte sie in einen Straßengraben und das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Die Frau aus Bremen wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, an ihrem Renault entstand ein Totalschaden.

