POL-AUR: Aurich - Mann bei Unfall schwer verletzt

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mann bei Unfall schwer verletzt

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Unfall in Aurich schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.50 Uhr mit einem Renault Transporter auf der Leerer Landstraße unterwegs. In Höhe Korbweidenstraße fuhr er auf einen verkehrsbedingt haltenden Lkw auf. Der 45 Jahre alte Transporter-Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

