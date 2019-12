POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Einbrüche - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Oppenweiler: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gegen 17:45 Uhr ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B14 auf Höhe Rüflensmühle ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 76 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Oppenweiler und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Sie fuhr auf den vor ihr fahrenden Audi eines 41 Jahre alten Mannes auf. Dessen Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor fahrenden Dacia eines 37-jährigen Autofahrers aufgeschoben. Der Audi-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrerinnen wurden beim Unfall verletzt. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro, der BMW und der Audi mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste bis zur Bergung der Fahrzeuge bis ca. 18:55 Uhr gesperrt werden. Hierdurch kam es zeitweise zu Behinderungen.

Backnang: Autofahrer rettet sich ins Fahrzeuginnere

Eine 49-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 18 Uhr den Seehofweg. Als sie an einem am Fahrbahnrand stehenden Opel vorbeifuhr, übersah sie an diesem Fahrzeug eine geöffnete Fahrzeugtüre und schrammte diese. Der Opelfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mit Ladetätigkeiten beschäftigt war, erkannte rechtzeitig die Gefahrensituation und rettete sich mit einem Sprung in sein Auto. Er blieb unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Althütte: Fahrversuche endeten am Baum

Eine 48-jährige fuhr am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Neuwiesen mit einem geliehenen Quad. Vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis verlor die 48-Jährige die Kontrolle, kam von der Straße ab und prallte im angrenzenden Waldgebiet gegen einen Baum. Dabei wurde sie schwer verletzt. Sie wurde notärztlich an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die 48-Jährige war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Fellbach: Brennender Altpapiercontainer

Am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr brannte in der Karolinger Straße ein Altpapiercontainer. Die örtliche Feuerwehr war deshalb mit 16 Einsatzkräfte zum Löschen ausgerückt. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur Brandursache, dauern an. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Briefkasten angezündet

Am Sonntagnachmittag wurde am Gebäude eines Kindergartens in der Mittleren Uferstraße ein zerstörter Briefkasten festgestellt. Unbekannte haben diesen im Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in Brand gesetzt. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf das Gebäude über und erlosch wohl von selbst. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt sachdienliche Hinweise zum Vorfall unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Imbissladen

In der Nacht zum Sonntag sind Einbrecher in einen Imbissladen am Karlsplatz eingebrochen. Im Geschäft wurden dann noch zwei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

In der Karolinger Straße nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen und daraus Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe zu entwenen. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Hinweise zur Tat, die zwischen Heiligabend und Freitagabend (27.12.19) verübt wurde.

Fellbach: Ermittlungen nach Brandlegung

In einem Bettengeschäft in der Waiblinger Straße brannte am Samstagabend gegen 17 Uhr ein Regal, in dem Handtücher ausgelegt waren. Das Feuer wurde von Angestellten bemerkt und gelöscht, bevor noch die alarmierte Feuerwehr eintraf. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Durch das Feuer wurde das Regal samt die darin gelagerten Handtücher zerstört. Durch den Rußniederschlag wurden möglicherweise noch weitere Ausstellungsgegenstände beschädigt. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Wer das Regal in Brand setzte, ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

