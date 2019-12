POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Fußgänger angefahren

Am Samstagmorgen kurz vor 7:00 Uhr wollte der 44 Jahre alte Fahrer eines Renault von der Roßfelder Straße in die Straße In die Riedwiesen abbiegen. Dabei übersah er einen 60 Jahre alten Fußgänger und erfasste diesen mit seinem Wagen. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste von Rettungskräften versorgt werden.

Crailsheim: Wildunfall

Auf der L2218 wurde am Samstag kurz vor Mitternacht ein Reh vom Audi eines 22-Jährigen erfasst und getötet. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Crailsheim: Farbschmierereien an Eisenbahnwaggons

Unbekannte beschmierten am Sonntag gegen 3:30 Uhr zwei auf einem Abstellgleis an der Horaffenstraße abgestellte Eisenbahnwaggons. Der Sachschaden liegt bei über 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall auf Parkplatz einer Diskothek

Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin wollte auf dem Parkplatz eines Clubs in der Alfred-Leikam-Straße am frühen Sonntagmorgen kurz vor 3:00 Uhr rückwärts ausparken. Dabei beschädigte sie einen hinter ihrem Wagen geparkten Mercedes. Ein 37-Jähriger Begleiter der VW-Fahrerin versuchte sie noch aufzuhalten, wurde dabei leicht verletzt. Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Unfallfahrerin konnte kurze Zeit später etwas entfernt in der Alfred-Leikam-Straße angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der jungen Frau droht nun ein Strafverfahren.

Schwäbisch Hall: Autofahrer verursacht hohen Unfallschaden und flüchtet

Gegen 10:30 Uhr am Sonntagmorgen befuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen die Ziegeleistraße zunächst rückwärts. Bei diesem Fahrmanöver stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia zusammen. An dem Skoda entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Unfallverursacher beschleunigte seine Rückwärtsfahrt anschließend, wendete in einer Hofeinfahrt und fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugen konnten den Unfall beobachten. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen VW Polo oder einen ähnlichen Wagen mit amtlichem Künzelsauer Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

