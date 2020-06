Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Schwäbisch Hall-Hessental - Fliegerbombe entschärft

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr wurde bei Baggerarbeiten auf dem Gelände einer Firma in der Schmollerstraße eine 50 kg - Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg um 20:20 Uhr entschärft und abtransportiert. In dem festgelegten Sicherheitsbereich um den Bombenfundort mussten sämtliche Gebäude geräumt werden. Hiervon waren insgesamt etwa 100 Personen betroffen, die für 30 Minuten ihre Wohnungen bzw. das dort ansässige Hotel verlassen mussten. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 17 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort und unter anderem für Absperrmaßnahmen eingesetzt.

