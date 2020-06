Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Geradstetten: Handbremse nicht angezogen

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr wollte ein 31-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Alfred-Klingele-Straße parken. Dabei vergaß er offenbar sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. In der Folge rollte der BMW los und kollidierte mit einem geparkten Citroen C4. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 45 Jahre alte Dacia-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr von einem Parkplatz auf die Salierstraße ein und kollidierte hierbei mit einem bisher unbekannten Autofahrer eines silbernen Pkw, der die Salierstraße entlangfuhr. Der Fahrer des silbernen Autos entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, obwohl er den Unfall gar nicht verursacht hatte. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen ca. 70-jährigen Mann handeln soll. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

