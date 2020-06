Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Firmengebäude - Einbruch in Bäckereifiliale - Unfallflucht - Motor brennt - Sonstiges

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Montag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr wurde ein Daimler-Benz GLE, welcher auf einem Parkplatz in der Grabenstraße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Aufgefahren

Mit seinem Leichtkraftrad überholte am Montag um 15.40 Uhr ein 16-Jähriger auf der L2218, zwischen Westgartshausen und Crailsheim, einen vorausfahrenden PKW. Beim Wiedereinscheren übersah er, dass der vorausfahrende 67-jährige Lenker eines VW Tiguan sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf den PKW auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Montag um 13:35 Uhr ein 31-jähriger LKW-Lenker auf einen davor anhaltenden PKW Ford Focus einer 58-Jährigen auf. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand, ereignete sich auf der Kreisstraße 2641.

Mainhardt: Einbruch in Bäckereifiliale

Zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 04:50 Uhr wurde mit brachialer Gewalt ein Metallgitter von einem Fenster aus dem Mauerwerk gebrochen und anschließend ein dahinterliegendes Fenster eingeschlagen. Somit verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Straße Im Seetal. Im Aufenthaltsraum wurden anschließend einige Spinde geöffnet und durchsucht. Weiterhin wurden im Verkaufsraum sämtliche Schränke, Schubladen und ein Kaffeeautomat geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstag um 00:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Lenker eines PKW BMW die Kreisstraße 2573. An der Einmündung zur K2600 fuhr er in den dortigen Kreisverkehr ein, welchen er Richtung Tüngental wieder verlassen wollte. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr streifte der junge Fahrer mit dem Hinterrad den Bordstein und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er auf der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude

Am Dienstag zwischen 04.45 Uhr und 05:38 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Raiffeisenstraße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen kompletten Tresor mit etwa 400 Euro Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkender PKW vermutlich durch Fahrrad beschädigt

In der Landhegstraße wurde am Montag zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr ein am Straßenrand geparkter PKW Fiat Panda beschädigt. Vermutlich streifte ein Radfahrer, welcher den dortigen Radweg befuhr an der Fahrerseite des PKW entlang. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Fichtenberg: Einbruch in Vereinsheim

Indem die Eingangstür zu einem Vereinsheim im Eichhaldenweg aufgehebelt wurde, verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus dem Gastraum wurde eine Musikanlage der Marke Denon im Wert von ca. 800 Euro und ein Beamer der Marke Acer im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Zudem wurden sämtliche Schränke und Schubladen im Gastraum durchsucht. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. auf den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Rosengarten: Mähwerk beschädigt LKW

Am Montag um kurz vor 14:15 Uhr befuhr ein 70-jähriger Lenker eines Traktors mit angehängtem Mähwerk den landwirtschaftlichen Weg Rasenberg in Richtung L1054. Im Bereich eines dortigen Gebäudes schwenkte das nicht ganz arretierte Mähwerk nach rechts aus und schlug gegen die Front eines dort abgestellten Mercedes-Benz Sprinter. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Vermutlich hatte sich der Bolzen des Mähwerks aufgrund lang andauernder Mäharbeiten verbogen und rastete somit nicht in das dafür vorgesehene Loch ein.

Kirchberg: Motor brennt

Am Montag um 18:10 Uhr befuhr eine 62-jährige Lenkerin eines PKW Porsche die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Nachdem das Fahrzeug mit einer Kontrollleuchte eine Störung anzeigte, verließ sie die Autobahn und suchte eine geeignete Anhaltestelle. Im Bereich Kleinallmerspann, Höhe Ortstraße stellte die Fahrerin ihr Fahrzeug ab und sah hierbei bereits Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Nach dem Öffnen der Motorhaube stand der Motor des Fahrzeuges bereits in Flammen. Der Brand konnte durch eine Polizeistreife mittels einem Handfeuerlöscher gelöscht werden. Die herbeieilende Feuerwehr aus Kirchberg, die mit drei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten kurz danach eintraf, kühlte anschließend den überhitzten Motor. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

