Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-hülshoff-Straße

Einbrecher stehlen Getränke

Coesfeld (ots)

Durch eine bereits beschädigte Scheibe gelangten Einbrecher in den Schulkiosk. Um kurz nach 21 Uhr am Sonntag (9.02.) gelangten die bislang unbekannten Täter in das Innere. Hier stahlen sie eine größere Menge an antialkoholischen Getränken. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

