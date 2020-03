Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg

Einbruch in Schulkiosk

Coesfeld (ots)

Durch das Eintreten zweier Türen gelangten bislang unbekannte Einbrecher in den Kiosk und die Aula der Geschwister-Eichenwald-Schule in Billerbeck. Bislang ist lediglich bekannt, dass Sußigkeiten aus dem Kiosk gestohlen wurden. In die Schule gelangten die Täter im Zeitraum von 16 bis 22.10 Uhr durch die geöffnete Schultür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

