Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Hyundai gestohlen

Bad Sassendorf (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 8.40 Uhr aus dem Gartenhaus eines Grundstücks an der Gaußstraße ein Schlüsselbund. Einer der Schlüssel gehörte zu einem Hyundai Tucson in grau mit dem Kennzeichen SO-MH 2108. Auf dem hinteren Kennzeichenschild war ein BVB-Sticker angebracht. Dieser Wagen wurde von dem unbekannten Täter im Tatzeitraum entwendet und wird nun vermutlich mit dem Originalschlüssel gefahren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Wagens geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

