Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Marihuanapflanzen aufgefunden

Soest (ots)

Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ermittelten Beamte der Wache Soest in der Straße Auf der Borg. Sie versuchten an einem Mehrfamilienhaus Informationen über eine per Haftbefehl gesuchte Person zu erhalten. Im Rahmen des Gespräches mit einem dortigen Anwohner fiel ihnen der Geruch von Marihuana im Hausflur auf. Nach dem sie kurzzeitig das Haus verlassen hatten hörten sie aus der Wohnung polternde Geräusche und nahmen erneut Kontakt mit dem Bewohner auf. Nach dem dieser sie in die Wohnung gelassen hatte sahen sie aus einem geöffneten Fenster der Wohnung. Hier erkannten sie mehrere Marihuana Pflanzen, die augenscheinlich in einer Biomülltonne entsorgt werden sollten. Weiterhin befand sich noch ein weiterer Mann in der Wohnung. Die Beamten forderten nun, neben weiteren Verstärkungskräften, noch einen Diensthundeführer mit seinem Rauschgiftspürhund an. Die Durchsuchung der Wohnung/Innenhofes und Kellerraumes führte unter anderen zum Auffinden von 15 augenscheinlichen Marihuana Pflanzen, zahlreichen Cannabissamen, mehreren Wachstumslampen und bereits getrockneten Marihuana. Während der erste Mann den Besitz dieser Sachen einräumte, gestand der zweite Mann versucht zu haben die Pflanzen zu entsorgen. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und mit zur Wache nach Soest verbracht. Diese konnte er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am nächsten Tag wieder verlassen. (reh)

